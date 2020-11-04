Неизвестный с ножом напал на прохожих в центре Вашингтона. Пострадали не менее четырех человек, их жизни ничего не угрожает, передает телеканал NBC. По предварительным данным, инцидент произошел в нескольких кварталах от Белого дома в ночь после всеобщих выборов. Сообщается, что полиция ищет трех подозреваемых.