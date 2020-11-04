Неизвестный с ножом напал на прохожих в центре Вашингтона. Пострадали не менее четырех человек, их жизни ничего не угрожает, передает телеканал NBC. По предварительным данным, инцидент произошел в нескольких кварталах от Белого дома в ночь после всеобщих выборов. Сообщается, что полиция ищет трех подозреваемых.
2020-11-04T16:31:50+03:00
2020-11-04T16:31:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 04 ноября 2020
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