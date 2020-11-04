Во Франции официально запрещена турецкая националистическая организация «Серые волки». Эта организация разжигает дискриминацию и ненависть, а также причастна к насильственным действиям, — написал в Твиттере министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

Ранее турецкие националисты устроили беспорядки во французском Дижоне. Кроме того, они участвовали в стычках с представителями армянской диаспоры. В конце прошлой недели был осквернен мемориал памяти жертв геноцида армян близ Лиона: там появились надписи «Серые волки».