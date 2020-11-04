Президент Путин считает, что в ряде стран обострились межнациональные и межрелигиозные проблемы. Он подчеркнул, что Россия не должна допустить подобное у себя. Об этом президент заявил на встрече с представителями религиозных организаций.

Путин также подчеркнул особую роль духовных лидеров в предотвращении экстремизма и терроризма. В свою очередь, глава духовного управления мусульман Равиль Гайнутдин считает, что в России, в отличие от Франции, нет проблем с терпимостью и взаимным уважением традиционных религий