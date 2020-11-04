«Интерфакс» сообщает об аресте еще троих фигурантов дела о нападении на отдел полиции. Таким образом под стражу отправлены все шестеро задержанных.

Кукморский суд избрал меру пресечения Ильфату Абдуллину, Альфреду Гильмуллину и Рифату Ахмадуллину. Они, по данным источника агентства, останутся за решеткой до 30 декабря.

Нападение было совершено в ночь на 30 октября в городе Кукмор. Подросток попытался поджечь здание районного отдела полиции с помощью зажигательной смеси. По данным правоохранительных органов, при задержании он бросился на полицейских с ножом и ранил одного из них, те его застрелили. Сообщалось, что при этом он выкрикивал «неверные» и «Аллах Акбар». Как позже выяснилось, убитым оказался недавно переехавший в Татарстан из Башкирии 16-летний Виталий Антипов, который был радикальным исламистом. Телеграм-канал Baza опубликовал его видеообращение, в котором он говорит о планах сжечь кафе, где «продают харам», слушают неправильную музыку и пьют алкоголь. В числе арестованных — отчим молодого человека Марат Замалиев.

В пресс-службе Верховного суда Татарстана сообщили, что все трое арестованных сегодня, также как и Замалиев, были ранее судимы по делу о подрыве магистрального газопровода в Поволжье в 1999 году.