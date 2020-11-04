Подсчет голосов на американских выборах может затянуться на несколько дней

При этом оба кандидата – действующий президент Дональд Трамп и претендент от демократов Джо Байден — уже заявили о своей победе.

В большинстве американских штатов выбор уже известен, поэтому все внимание приковано к так называемым «колеблющимся» штатам – где до конца нет ясности, кто одержит победу. Среди них Пенсильвания, Невада, Северная Каролина, Висконсин, Мичиган, Джорджия. От их выбора зависит, кто станет следующим президентом США, и пока спрогнозировать это невозможно – ни у кого из кандидатов нет здесь весомого преимущества. В целом пока по количеству голосов выборщиков Джо Байден опережает Дональда Трампа, но, напомню, что во многих колеблющихся штатах четыре года назад поддержали действующего президента. Расклад еще может измениться. В Неваде, по информации телеканала Fox News, шансы обоих кандидатов сравнялись, а в Висконсине Байден перехватил лидерство. При этом Трамп ранее уже объявил себя победителем, чем спровоцировал волну критики как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев. Действующий президент заявил о мошенничестве при подсчете голосов и пообещал обратиться в Верховный суд. Штаб Байдена также заявил, что готов добиваться через суд надлежащего подсчета всех голосов.

Из-за эпидемии коронавируса, значительное число избирателей голосовали по почте, поэтому подсчет голосов займет несколько дней. Так в Пенсильвании обещают подвести итог только к концу недели.