Четыре человека пострадали в результате нападения с ножом недалеко от Белого Дома в Вашингтоне

4 человека пострадали в результате нападения с ножом недалеко от Белого Дома в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию.
2020-11-04T15:39:59+03:00
2020-11-04T15:40:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:39, 04 ноября 2020
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