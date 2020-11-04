Директор НИИ Ядерной физики МГУ Михаил Панасюк скончался на 76-м году жизни, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе университета. Научные интересы Панасюка были связаны с физикой космоса. Под его руководством созданы ключевые приборы для метеорологических спутников, — сообщает Роскосмос.
2020-11-04T15:35:47+03:00
2020-11-04T15:35:47+03:00
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15:35, 04 ноября 2020
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