Директор НИИ Ядерной физики МГУ Михаил Панасюк скончался на 76-м году жизни, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе университета. Научные интересы Панасюка были связаны с физикой космоса. Под его руководством созданы ключевые приборы для метеорологических спутников, — сообщает Роскосмос.