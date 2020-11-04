Ульяновского министра временно отстранили от работы после поездки в Ниццу, — сообщает РИА «Новости». Министр агропромышленного комплекса Михаил Семенкин вместе с супругой полетели в отпуск во время пандемии, причем, как утверждают СМИ, на частном самолете. Перелет в одну сторону стоит в среднем 30-35 тысяч евро. Эта сумма превышает годовой доход Семенкина и его жены. При этом министр отрицает, что летал частным самолетом. Подобные утверждения он назвал домыслом прессы.
2020-11-04T15:35:20+03:00
2020-11-04T15:35:20+03:00
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15:35, 04 ноября 2020
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