Ульяновского министра временно отстранили от работы после поездки в Ниццу, — сообщает РИА «Новости». Министр агропромышленного комплекса Михаил Семенкин вместе с супругой полетели в отпуск во время пандемии, причем, как утверждают СМИ, на частном самолете. Перелет в одну сторону стоит в среднем 30-35 тысяч евро. Эта сумма превышает годовой доход Семенкина и его жены. При этом министр отрицает, что летал частным самолетом. Подобные утверждения он назвал домыслом прессы.