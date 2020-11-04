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15:33, 04 ноября 2020

Путин назвал провокаторами тех, кто оскорбляет верующих и тех, кто оправдывает насилие

Президент Путин назвал провокаторами тех, кто оскорбляет верующих и тех, кто оправдывает насилие. Он заявил об этом на встрече с представителями религиозных конфессий. Путин добавил, что традиции оные ценности во всем мире становятся предметом нечистоплотных политических игр.



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