Президент Путин назвал провокаторами тех, кто оскорбляет верующих и тех, кто оправдывает насилие. Он заявил об этом на встрече с представителями религиозных конфессий. Путин добавил, что традиции оные ценности во всем мире становятся предметом нечистоплотных политических игр.
2020-11-04T15:33:06+03:00
2020-11-04T15:33:06+03:00
https://echo.msk.ru/news/2736468-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:33, 04 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Четыре дня до выборов в США: страна готовится к насильственным протестам Самая очевидная угроза — это атака на избирательные участки, и к этому их тоже публично призвал Дональд Трамп, заявив, что его сторонники должны «пойти на избирательные участки и наблюдать очень внимательно» — за тем, чтобы у него, видимо, не украли голоса…