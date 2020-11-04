В День выборов Президента в нескольких штатах США проходят референдумы

Пуэрто-Рико предпринимает шестую попытку стать 51 штатом США. Жители этого небольшого государства в Карибском море уже являются американскими гражданами, однако с рядом ограничений. В частности у них нет права голоса.

Три года назад референдум в Поэрто-Рико уже проводился. За вхождение в состав США тогда проголосовали более 97% пришедших, но низкая явка не позволила признать результаты законными.

В ряде штатов на голосование поставили легализацию марихуаны. В 11 из них этот наркотик продается свободно. К ним вскоре могут присоединится еще четыре.

Род Айленд голосует за изменение названия из которого в случае положительного результата исчезнет словосочетание плантации Провиденса.

В Колорадо могут запретить аборты на поздних сроках. В Юте и Небраске из конституции штата могут исчезнуть формулировки о наказании рабством за преступления.

В штате Нью Джерси за легализацию марихуаны отдано более 67% голосов. В Южной Дакоте мнения разделились в равной пропорции. В еще двух штатах подсчет продолжается.