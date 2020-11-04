Премьер-министр Словении, не дожидаясь объявления результатов выборов в США, поздравил Трампа и республиканцев

Стоит напомнить, что подсчет голосов еще продолжается. Сам Трамп уже объявил о своей победе в большинстве штатов, в том числе, ключевых. Он также обвинил демократов в затягивании процесса подсчета — президент назвал это попыткой украсть у него победу.

Между тем, победители не определились не только в президентской гонке, но и в Конгрессе.

Велика вероятность того, что в Конгрессе расклад сил останется таким же, — считает журналист-международник Михаил Таратута. Он добавил, что предугадать итоги выборов сейчас практически невозможно.