Представители националистических организаций намерены провести шествие до общественной приемной ФСИН в Москве

В День народного единства они хотят вспомнить националистов, которые погибли в заключении.
Ранее мэрия Москвы запретила проведение сегодня Русского марша, ссылаясь на ограничительные меры из-за коронавируса.
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В День народного единства они хотят вспомнить националистов, которые погибли в заключении.
Ранее мэрия Москвы запретила проведение сегодня Русского марша, ссылаясь на ограничительные меры из-за коронавируса.
Четыре дня до выборов в США: страна готовится к насильственным протестам Самая очевидная угроза — это атака на избирательные участки, и к этому их тоже публично призвал Дональд Трамп, заявив, что его сторонники должны «пойти на избирательные участки и наблюдать очень внимательно» — за тем, чтобы у него, видимо, не украли голоса…