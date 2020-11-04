В России зафиксированы новые максимумы по приросту заболевших и по количеству летальных исходов

Почти 20 тысяч новых случаев заражения выявлены во всех 85 регионах страны за последние сутки. Причем количество инфицированных впервые перешагнуло за 19 тысяч. Предыдущий максимум зафиксировали несколько дней назад — тогда заразившихся было на тысячу человек меньше.

Общее число пациентов с подтвержденным коронавирусом почти достигло 1 миллиона 700 тысяч — сейчас болеют 400 тысяч. За последние сутки скончались 389 человек — это абсолютный максимум по летальности. За все время, по данным оперативного штаба, умерли более 29 тысяч пациентов.

Среди регионов с наибольшим приростом заболевших на первом месте ожидаемо Москва — почти 6 тысяч человек за сутки — таких цифр не было с середины мая, на втором Санкт-Петербург — тысяча инфицированных, на третьем — Подмосковье — около 600 человек.

Вторая волна эпидемии началась в России в сентябре, с тех пор рост заболеваемости продолжается. На этом фоне регионы начали возвращать строгие ограничения, а Роспотребнадзор выпустил новые рекомендации.

Россия по-прежнему на четвертом месте в мире по числу заболевших. Первые три строчки занимают США, Индия и Бразилия.