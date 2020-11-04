В Польше на фоне массовых протестов отложено решение о запрете абортов по причине патологии плода

Последние исследования показали, что основной электорат правящей партии «Право и справедливость» не поддерживает правительственный законопроект, что поставило партийное руководство в весьма затруднительное положение, — пишет обозреватель британской The Guardian. В интервью газете представляющий оппозицию вице-спикер польского сейма заметил, что единства по фактическому запрету абортов нет и в самой крупнейшей парламентской фракции.

Массовые уличные протесты вынудили правительство отложить принятие законопроекта, и сейчас, по мнению многих политиков, Польше нужно успокоиться, чтобы детально обсудить принятое на днях постановление Конституционного суда, вызвавшее столь мощную волну возмущения.

Власти планировали опубликовать документ 2 ноября, напоминает Reuters, но из-за протестов решение было отложено, и пока запрет так и не вступил в силу. Протестующие проигнорировали постановление правительства, запрещающее массовые собрания на фоне новой волны коронавируса, и в минувшую пятницу на улицы Варшавы вышли более ста тысяч человек.

The Guardian отмечает, что лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский обратился к гражданам Польши с призывом защищать Церковь от протестующих.