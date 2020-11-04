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14:03, 04 ноября 2020

В США завершились выборы президента, подсчёт голосов пока продолжается

Однозначного победителя на выборах пока нет. Всё внимание сейчас приковано к колеблющимся штатам, где кандидаты продолжают борьбу. В их числе Пенсильвания, Висконсин, Северная Каролина, Джорджия, Невада. От результатов там может зависеть исход выборов президента страны.

Висконсин, который многие часы оставался за Трампом, может преподнести сюрприз. Там по данным канала Fox News в лидеры вырвался Джо Байден, остаётся подсчитать всего несколько процентов голосов избирателей. Байден пока побеждает и в Неваде. Эти штаты в случае его победы могут дополнительно дать ему 16 голосов выборщиков.

В остальных спорных штатах на победу претендует действующий президент. Отметим, кандидатам для победы нужно набрать 270 голосов выборщиков. Байден впереди. По данным телеканала CNN кандидат от Демпартии получил 224 голоса, действующий президент 213. Телеканал Fox News дает немного больше голосов в пользу Байдена — 238, у Трампа те же 213.

Последние несколько часов процесс подсчёта сильно замедлился. До сих пор не учтены бюллетени, которые избиратели присылали по почте. В штате Пенсильвания, где на кону сразу 20 голосов выборщиков, предупредили, что подсчет может затянуться до пятницы. Трамп пока там опережает соперника с отрывом более чем на 10 процентов.

Исключением в колеблющихся штатах, которые отдают голоса то демократам, то республиканцам, может стать Аризона, в которой республиканцы неизменно побеждали 20 лет. Она на этот раз, скорее всего, останется за Джо Байденом.

В США также выбирают треть верхней палаты Конгресса и всю нижнюю. В Сенате по данным Fox News перевеса пока нет ни у одной из партий. На выборах в палату представителей с небольшим отрывом лидируют демократы. 188 мест против 181 у республиканцев.

Кандидаты от обеих партий не исключили, что могут обжаловать итоги в Верховном суде. Дональд Трамп уверен в своей победе. При этом он считает, что демократы пытаются фальсифицировать результаты, поэтому готов обратиться в суд.

Штаб Джо Байдена обвинил Дональда Трампа в намерении помешать обработке бюллетеней и предупредил, что в случае обращения действующего президента в суд будет задействовать своих юристов. Байден сказал, что результаты голосования полностью соответствуют его ожиданиям. Байден отметил, что остается потерпеть совсем немного.

Вне зависимости от того, кто победит на выборах президента США, в глазах мирового сообщества Америка, по большому счету, останется неизменной, — считает главный редактор журнала Россия в глобальной политике Федор Лукьянов. Он отметил, что в отношениях России и США существенно ничего не изменится.



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