Fox News: Джозеф Байден лидирует в штате Висконсин после обработки 95% бюллетеней

Об этом сообщает телеканал Fox News. Победа в этом штате принесет Байдену не менее 248 голосов выборщиков из необходимых 270. Официально подсчет голосов еще не завершен.

Между тем, Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками, объявил о том, что побеждает в большинстве колеблющихся штатах, в частности, в Пенсильвании. При этом Трамп назвал процесс подсчета голосов «обманом народа» и пообещал дойти до Верховного суда, чтобы его остановить.

Соперник Трампа, Джо Байден, также выступил перед своими сторонниками. Он заявил, что находится на пути к победе и призвал дождаться окончания подсчета голосов.