Двое сотрудников ЧОП избили фотографа «Коммерсанта» из-за снимков обменного пункта на Кутузовском проспекте

Об этом сам пострадавший сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». По словам фотокорреспондента Анатолия Жданова, он снимал обменные пункты на Кутузовском проспекте, выполняя задание редакции.

«Меня догнал человек в форме, крупного телосложения и потребовал показать, что я там снял. Я отказался это делать, тут же подбежал второй и начал требовать показать и немедленно удалить фотографии. Они получили отказ, после чего начали вырывать у меня фотокамеру и бить меня в лицо, повалили на землю. Я пытался сопротивляться, но это было бесполезно, схватка была неравной. Я при них удалил эти фотографии, но они потребовали еще показать предыдущие кадры, где тоже обменные пункты, и потребовали все удалить, от чего я категорически отказался. Один из них снова начал бить меня по лицу, снова меня повалили на землю. Он кричал, что все обменные пункты принадлежат ему, и он решает, что можно фотографировать, а что нельзя. Все это сопровождалось матерной бранью, угрозами», — сказал он.

Жданов добавил, что в какой-то момент ему удалось вырваться и убежать. Фотокорреспондент зафиксировал побои в полиции и написал заявление по факту нападения.