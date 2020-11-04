Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo отреагировал на теракты в стране новой обложкой

На обложке нового выпуска художники Charlie Hebdo изобразили танцовщиц кабаре с оголённой грудью и отрезанными головами. Рисунок сопровождает надпись «Франция всегда будет Францией». Так редакция отреагировала на серию терактов в стране, совершённых из-за карикатур на пророка Мухаммеда.

В середине октября в пригороде Парижа 18-летний уроженец Чечни отрезал голову школьному учителю Самюэлю Пати, который показал ученикам карикатуры на пророка на уроке о свободе слова. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство учителя исламистским террористическим актом. Он сказал, что мракобесие и насилие не пройдут и обещал, что во Франции, где процветает свобода слова, продолжат печатать религиозные карикатуры. Это вызвало возмущение мусульман по всему миру.

Позже во Франции произошло ещё несколько нападений, в том числе выходец из Туниса напал на прихожан церкви в Ницце с ножом. Напомню, что публикация карикатур на пророка Мухаммеда привела в начале 15-го года привела к атаке исламистов редакции Charlie Hebdo, тогда в результате теракта погибли 10 сотрудников издания и двое полицейских.

Чеченская газета «Вести республики» недавно опубликовала свои карикатуры в ответ на рисунки Charlie Hebdo. На одной из них французский еженедельник пожимает руку боевику из запрещенной в России за терроризм ИГИЛ, на другой пытается съесть Коран. Позже пост был удалён из «Инстаграма» за нарушение правил.