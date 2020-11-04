Европейские биржи открылись падением на фоне выборов президента США

Ранее действующий глава американской администрации Дональд Трамп объявил о своей победе, его соперник Джо Байден также высоко оценил свои шансы стать следующим президентом страны.

Основные индексы Франкфуртской, Миланской, Парижской фондовых бирж в начале торгов упали в среднем на 1,5%. Аналитики поясняют, что на многих инвесторов повлияло заявление Дональда Трампа о намерении обратиться в Верховный суд в связи с ситуацией на выборах. Он назвал мошенничеством подсчет голосов, после чего фьючерсы на индексы Dow Jones и S&P 500 также перешли к резкому снижению.

Лондонская биржа также открылась падением более чем на 1%, но позже основной индекс перешел к росту. Как поясняют эксперты, трейдеры избегают резких движений в ситуации, пока нет ясности по поводу исхода выборов.

Основной индекс Euronext-100, отражающий среднее значение котировок крупнейших компаний на ряде европейских бирж, тоже ушел в минус. Азиатские рынки демонстрируют обратную динамику — фондовые индексы в основном поднимаются. Плюсом закрылись торги в китайском Шанхае, в Японии и Южной Корее. Торги на бирже Гонконга завершились небольшим снижением.

Также на фоне выборов и ожидания решения стран ОПЕК+ уверенно дорожает нефть — стоимость барреля марки Brent превысила 40, 5 долларов.