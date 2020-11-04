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13:02, 04 ноября 2020

Штаб Байдена обвинил Трампа в намерении помешать обработке бюллетеней

фото: AP
фото: AP

Если действующий президент будет оспаривать в суде результаты голосования, Демпартия будет сопротивляться и задействовать своих юристов.

Ранее Дональд Трамп объявил о том, что побеждает в ключевых штатах и предупредил о возможном нарушении при подсчете голосов. Он не исключил, что обратится в Верховный суд.

Подсчет голосов, поданных за Трампа и Байдена во время президентских выборов, затягивается. По числу выборщиков пока лидирует кандидат от Демократической партии.

Впрочем, итоги голосования в колеблющихся штатах пока не подведены. Так, к примеру, в Пенсильвании, по данным газеты The New York Times, подсчет голосов может затянуться до конца недели.



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