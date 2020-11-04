В московском Кремле в День народного единства вновь заработали куранты на Спасской Башне

Они были остановлены 9 октября в связи с заменой колоколов. Теперь они зазвучат по-новому.

Обновленная звонница по-прежнему будет исполнять Гимн России и «Славься», но уже в полнооктавном звучании. Кроме того, Гимн будет проигрываться не 20 секунд, а полторы минуты. Ночью куранты не будут играть мелодии, а лишь отбивать четверти.

Для звучания музыкальных произведений в полной октаве башню доостнастили двенадцатью новыми колоколами, убрав с нее шесть старых. Таким образом, отныне на звоннице будет 23 колокола. До этого было 17, но использовались только 14.

Между тем, до 1935 года их было 35 во главе с более чем 2-х тонным колоколом, который Петр I лично купил в Голландии. Они настраивались под исполнение различных мелодий в соответствии с каждым конкретным историческим периодом российской истории.

В 2017 году Администрация президента поддержала инициативу общественного совета международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» о дооснащении звонницы. Были также подготовлены новые партитуры, проведены научно-реставрационные изыскания и введена в эксплуатацию новая система управления и контроля боем.

Сегодня обновленный звон колоколов на Спасской башне Кремля продемонстрируют президенту Владимиру Путину.