В районе Щукинского парка в Москве собрались около 300 человек, которые протестуют против дистанционного образования

Родители московских школьников проводят сход против массового внедрения дистанционного образования. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого Фронта» Сергей Удальцов.

«В Щукинском парке проходит сход московских родителей, обеспокоенных ситуацией в школьном образовании, в вузовском образовании, которое сложилось на фоне развития коронавируса. По мнению собравшихся, массовое внедрение дистанционного обучения, снижает качество образования и ведет к снижению уровня знаний школьников. Родители критикуют низкий уровень организации этого процесса, постоянные технические сбои, детей очень сложно контролировать», — сказал он.

Политик подчеркнул, что по итогам схода родители планируют направить обращение в правительство Российской Федерации, министерство образования, мэрию Москвы, а также другие органы власти.

«Сегодня уже ходят разговоры, что власти хотят попробовать узаконить этот процесс на перспективу, вне зависимости от коронавируса. Люди считают, что надо делать упор на обычное очное образование, которое все-таки по их мнению обеспечивает качество этого процесса», — заключил он.

Удальцов добавил, что на месте проведения схода дежурят сотрудники полиции и стоят автозаки, однако задержаний пока не было.