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12:04, 04 ноября 2020

Дональд Трамп заявил о готовности идти в Верховный суд для решения вопроса об итогах президентских выборов

фото: Reuters
фото: Reuters

Три часа назад в США закрылись последние избирательные участки — продолжается подсчет голосов. Оба кандидата — Дональд Трамп и Джо Байден — уже заявили о своей победе.

Оба кандидата по-прежнему сохраняют шансы на победу. Пока лидерство удерживает демократ Джо Байден, у которого, по данным американских СМИ, более 220 голосов выборщиков, а по подсчетам телеканала Fox News, 238 из 270 необходимых, у республиканца Дональда Трампа — только 213 голосов.

И если большинстве штатов выбор предрешен заранее, то сейчас все внимание приковано к так называемым «колеблющимся» штатам, среди которых Пенсильвания, Аризона, Северная Каролина, Висконсин, Мичиган. Действующий президент с небольшим перевесом лидирует в ряде спорных штатов, но ситуация еще может измениться — подсчет продолжается.

В колеблющейся Аризоне, которая даст кандидату 11 голосов, как утверждает агентство Associated Press, поддержали Байдена.

Между тем, Трамп уже объявил о своей победе. Выступая перед своими сторонниками в Белом доме, он назвал результаты феноменальными и выразил уверенность в том, что остальные колеблющиеся штаты поддержат его. Байден высказался более осторожно, отметив, что демократы на пути к победе. Тем временем Трамп потребовал остановить подсчет голосов, заявив о мошенничестве. Он намерен обратиться в Верховный суд.

Из-за эпидемии коронавируса, значительное число избирателей голосовали по почте, поэтому подсчет голосов может затянуться. Так в Пенсильвании обещают подвести итог только к концу недели.

Ситуация с выборами в Сенат также остается неопределенной. Судя по последним данным, демократы и республиканцы идут практически вровень. Чтобы добиться большинства в Сенате представителям Демократической партии нужно получить, как минимум, три дополнительных места. Если же в Белом доме останутся республиканцы, для контроля над Сенатом демократам потребуются четыре новых места.



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