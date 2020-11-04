Штаб Байдена: Если Трамп реализует угрозу обратиться в суд, то демократы будут сопротивляться с помощью своих юристов

Избирательный штаб кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена готов через суд добиваться обработки надлежащим образом всех бюллетеней, которые были поданы на всеобщих выборах в стране. Об этом говорится в его заявлении.

«Если президент [США Дональд Трамп] осуществит свою угрозу и обратится в суд, чтобы попытаться не допустить надлежащего подсчета голосов, у нас наготове адвокаты, чтобы помешать этому. И они одержат верх», — говорится в документе. Представители штаба демократа выступили с утверждением, что американский лидер пытается помешать обработке бюллетеней.

Кроме того, штаб Байдена назвал возмутительным заявление Трампа об остановке подсчета голосов.

«Сегодняшнее заявление президента о попытке прекратить подсчет голосов возмутительное, неслыханное и ошибочное. Оно возмутительно потому, что это откровенная попытка лишить американских граждан демократических прав», — говорится в сообщении.