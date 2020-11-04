Константин Косачев: Результаты выборов президента США не изменят российско-американские отношения

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Для граждан Российской Федерации эти выборы на самом деле не очень важны. Мы следим за этим шоу, но если задаваться вопросом, а что нам от этого, — ну победит Трамп, ну победит Байден… Кто бы не победил, в России жизнь будет идти по своим канонам и, увы, российско-американские отношения вряд ли будут серьезно в этой ситуации меняться. Трамп для нас совершенно точно не лучше, чем Байден. Что-то будет меняться, но, поскольку дно мы уже достигли с точки зрения состояния наших двусторонних отношений и с точки зрения объема и качества санкций в отношении России, я здесь не ожидаю никаких потрясений», — сказал он.

Косачев напомнил, что президент Дональд Трамп не отменил ни один из шести пакетов санкций, введеных против России при Бараке Обаме.

В США подсчет голосов на выборах президента вышел на финишную прямую. По текущим данным, кандидат от демократической партии Джо Байден набрал 49,9% голосов, за кандидата в президенты от республиканцев, действующего главу государства Дональда Трампа проголосовали 48,5% избирателей.