Соцопрос: Почти половина россиян регулярно задерживается на работе, причем многим приходится оставаться каждый день

43% россиян, которые работают в режиме сорокачасовой рабочей недели перерабатывают, причем пятая часть опрошенных Исследовательским центром портала Superjob не уходят домой вовремя каждый день. Такое же количество граждан не остается на сверхурочную работу никогда.

Впрочем, больше половины участников опроса относятся к переработкам вполне лояльно, говоря, что иногда можно и задержаться, но не стоит делать это нормой. Те, кто работает на удаленке уверены в этом даже в большей степени, чем их коллеги приезжающие в офис. Разрыв, однако невелик. 59%, против 54.

Из-за постоянного нарушения графика у людей остается недостаточно времени на личные дела. 87% респондентов рассказали, что могут располагать всего несколькими часами.

В опросе участвовали 3000 россиян старше 18 лет, живущих по всей территории страны.