Дональд Трамп объявил себя победителем выборов, официально подсчет голосов еще не закончен

Дональд Трамп утверждает, что добился рекордных, феноменальных результатов. Президент США заявил, что победил своего соперника, кандидата от демократов Джозефа Байдена в пяти колеблющихся штатах — тех, где большинство жителей поддерживает на выборах то республиканцев, то демократов.

В других штатах результат более предсказуем. Джозеф Байден ранее отметил, что ни ему и не Трампу объявлять победителя выборов. Крупнейшие СМИ этого еще не сделали.

Пока, по количеству выборщиков Байден формально впереди — по данным CNN, у него 220, у Трампа 213. Fox News дает расклад 238 на 213, The New York Times — 225 на 213. Однако Трамп лидирует в пяти из шести штатов, где подсчет еще не закончен. В некоторых случаях, из-за голосования по почте, процедура может еще и затянуться.

Дональд Трамп заявил, что обратится в Верховный суд. В нем сейчас заседают трое судей, предложенных Трампом.

Вне зависимости от того, кто победит на выборах президента США, в глазах мирового сообщества Америка, по большому счету, останется неизменной, — считает главный редактор журнала Россия в глобальной политике Федор Лукьянов. Он отметил, что в отношениях России и США существенно ничего не изменится.