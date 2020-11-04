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Эксклюзив Эха 10:58, 04 ноября 2020

Итоги президентских выборов в США будут, скорее всего, оспариваться как республиканцами, так и демократами — эксперт

фото: Getty Images
фото: Getty Images

Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» тележурналист, американист Михаил Таратута.

«По данным сегодняшнего дня, победа будет вроде бы за Трампом, но подсчет голосов будет продолжаться до 10 ноября, в том числе, почту, по которой может оказаться, что Байден. Трамп подложил солому уже давно, говоря, что голосование по почте позволяет манипулировать результатами. И этих манипуляций, на самом деле, было очень много в Америке. Плюс американская почта работает из рук вон плохо, частые потери бюллетеней. Кроме того, Трамп уже сказал, что безобразие, что будут считаться бюллетени, посланные после дня голосования. Это он точно будет оспаривать, армия адвокатов с двух сторон уже готова. Начнутся судебные иски вплоть до Верховного суда», — сказал он.

Американист добавил, что президент Дональд Трамп обрел новых сторонников, ранее голосовавших за демократов.
«Меньшинства поддерживают Трампа гораздо более серьезно и существенно, чем предполагалось. И афроамериканцы и латиноамериканцы — оплот демократии. Что делали демократы по отношению к меньшинствам — это увеличение пособий, подачки. А Трамп начал создавать реальные рабочие места. Подачки держали в нищете тех людей, они ничего не меняли, возможность подняться они получили от Трампа, и очень многие это поняли. Низшие слои получили заметную прибавку в доходах», — отметил он.

Таратута подчеркнул, что президентские выборы 2020 года являются решающими для США.
«Давление на выборщиков, я уверен, будет оказываться очень сильное. Для очень многих выборы этого года — это решающие выборы. На самом деле, это год выбора дальнейшего пути для Америки, либо Америка идет влево, в сторону социалистических реформ, которые неприемлемы для огромной части американцев, либо она продолжает свой традиционный путь», — заключил он.

В США подсчет голосов на выборах президента вышел на финишную прямую. По текущим данным, кандидат от демократической партии Джо Байден набрал 49,8 процентов голосов, за кандидата в президенты от республиканцев, действующего главу государства Дональда Трампа проголосовали 48,6 процентов избирателей.



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