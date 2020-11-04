Согласно оперативным данным, в России за сутки коронавирус выявили у 19 768 человек

Это максимальный показатель с начала пандемии. Из них 25% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 389 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 567 человек.

Наибольшее число новых случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в Москве — 5826, Санкт-Петербурге — 1031, Подмосковье — 569, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 693 454 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 29 217 летальных исходов, выздоровел 1 266 931 человек.