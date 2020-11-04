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10:24, 04 ноября 2020

Трамп заявил, что группа людей пытается лишить американцев права на выражение своей воли на выборах

Действующий президент США заявил, что был готов объявить о своей победе на президентских выборах, но этому помешало замедление подсчета голосов.

Трамп отметил, что он выиграл штаты, которые не ожидал выиграть. Мы выигрываем Мичиган, Висконсин, нам даже не нужны все эти штаты для победы, — сказал Трамп.

Избирательные участки уже закрылись во всех штатах. По данным телеканала Fox News, сейчас у Джо Байдена 237 голосов выборщиков при необходимых 270. У Дональда Трампа 213. Телеканал CNN утверждает, что у Байдена 215 голосов выборщиков, а у действующего президента 171.

Ранее газета The Guardian, ссылаясь на свои источники сообщала, что в некоторых штатах, таких как Пенсильвания, Северная Каролина, результаты выборов не будут объявлены сразу после закрытия участков. Ранее оба кандидата не исключали, что могут оспорить результаты выборов в суде.

Вне зависимости от того, кто победит на выборах президента США, в глазах мирового сообщества Америка, по большому счету, останется неизменной, — считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Он отметил, что в отношениях России и США существенно ничего не изменится.



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