В Дагестане отстранили от должности главного врача городской клинической больницы

До этого он был награжден медалью за вклад в борьбу с коронавирусом. Хаджимурада Малаева подозревают в нарушении антикоррупционного законодательства.

В Министерстве здравоохранения Дагестана сейчас проверяют информацию о том, что он направлял пациентов из вверенной ему больницы в платную частную клинику, где у него могли быть свои интересы.

Кроме того, как сообщает пресс-служба Минздрава, Малаев получил три выговора за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, которое выражалось в недостаточном контроле за работой государственной клинической больницы Махачкалы.

Несмотря на это, он был награжден медалью «Мы вместе», которую учредил Президент России Владимир Путин. Ей отмечают врачей, которые внесли большой вклад в борьбу с коронавирусом

Проверка других фактов возможных коррупционных нарушений продолжается.