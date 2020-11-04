В США продолжается напряженная борьба за кресло президента

Победитель пока неизвестен. Все основные соцопросы, как и 4 года назад, предрекали поражение Трампу. Ночью поначалу лидировал Дональд Трамп, но ближе к утру стало казаться, что его ждет разгромное поражение. Однако очень скоро Джозеф Байден начал проигрывать один за другим ключевые штаты. Теперь они идут почти вровень.

По данным телеканала CNN, который симпатизирует демократам, Байден набирает к этой минуте 49,8%, Трамп — 48,7%. Телеканал Fox News, который традиционно ближе к республиканцам, дает Байдену 49,9%, Трампу — 48,5% — почти те цифры. Но важнее смотреть на количество выборщиков от выигранных кандидатами штатов. По данным CNN, расклад такой — Байден — 220, Трамп — 213. Fox News подсчитал даже больший разрыв — Байден — 238, Трамп — 213.

Оба кандидата выражают уверенность в своей победе. Джо Байден отметил в «Твиттере», что надо дождаться подсчета бюллетеней, которые пришли по почте. А досрочно проголосовали 95 миллионов американцев. Дональд Трамп написал в «Твиттере» о большой победе и что демократы пытаются, по его выражению, «украсть выборы». Администрация «Твиттера» скрыла эту запись с пометкой «спорный контент».

В нынешних выборах победит Дональд Трамп, уверен лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он добавил, что все свои голоса Байден уже собрал.

До сих пор неясно, какая из двух партий будет контролировать Сенат и Палату представителей. По данным CNN, демократы могут получить в Палате представителей 167 мест, республиканцы — 156.