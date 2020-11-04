По данным оперативного штаба, в Москве скончались еще 68 человек с подтвержденным коронавирусом

Это чуть больше, чем накануне. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса в столице стали более 7 тысяч человек.
Сегодня вице-мэр Анастасия Ракова заявила, что вылечились за сутки более 3800 пациентов.
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Это чуть больше, чем накануне. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса в столице стали более 7 тысяч человек.
Сегодня вице-мэр Анастасия Ракова заявила, что вылечились за сутки более 3800 пациентов.
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