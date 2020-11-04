Дональд Трамп написал в «Твиттере», что демократы пытаются украсть у него победу на выборах

Действующий президент пообещал сделать позже заявление.

Ранее Джо Байден сказал, что находится на пути к победе и признал, что подсчет голосов еще займет какое-то время.

По данным телеканала Fox News, сейчас у Джо Байдена 237 голосов выборщиков при необходимых 270. У Дональда Трампа 213. Телеканал CNN утверждает, что у Байдена 215 голосов выборщиков, а у действующего президента 171.

Между тем Дональд Трамп побеждает в большинстве так называемых колеблющихся штатах, кроме Аризоны и Миннесоты. В некоторых штатах, таких, как Пенсильвания и Северная Каролина, результаты выборов могут остаться неизвестными на протяжении нескольких дней.