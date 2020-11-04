Трамп побеждает в большинстве ключевых штатов США и сокращает отрыв от Джо Байдена по числу голосов выборщиков

В активе кандидата от Демократической партии Джо Байдена больше голосов избирателей и голосов коллегии выборщиков.

При этом действующий президент США Дональд Трамп побеждает в большинстве ключевых так называемых «колеблющихся штатов», кроме Аризоны и Миннесоты. Согласно подсчётам телеканала Fox News хозяин Белого дома получает больше голосов избирателей во Флориде, Техасе, Трамп также лидирует в Висконсине, Огайо и увеличивает отрыв в Пенсильвании. В этих штатах Трамп 4 года назад победил соперницу Хиллари Клинтон. Действующий президент обходит Байдена ещё в одном ключевом штате Айова, где также выигрывал выборы.

Лидирует хозяин Белого дома в начале подсчета голосов в спорной Неваде, где 4 года назад побеждали демократы. Байден в свою очередь опережает оппонента по числу голосов в трех исконно «демократических» штатах — Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне. За минувший час он также увеличил отрыв в Миннесоте и еще нескольких штатах.

При этом Трамп за последние часы серьёзно сократил отставание от Байдена по числу голосов коллегии выборщиков. Хозяин Белого дома заручился поддержкой 210 выборщиков, тогда как Байден 237, сообщает Fox News. Напомню, что для победы каждому кандидату нужно получить голоса 270-ми выборщиков.

Окончательные результаты президентских выборов в США могут стать известны в течение недели. Штаты Висконсин, Мичиган и Пенсильвания не планируют объявлять итоги голосования на президентских выборах в США сразу после закрытия участков. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на заявления официальных представителей штатов.

Джо Байден заявил, что окончательные результаты выборов могут быть неизвестны еще какое-то время. Он считает, что нужно считать отправленные по почте бюллетени. Между тем, он уверен в победе.

Действующий президент сказал, что демократы пытаются украсть выборы. Республиканцы это не позволят им сделать. Дональд Трамп пообещал выступить с заявлением позже и объявить о «большой победе».