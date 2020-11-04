Постоянные представители стран ЕС должны согласовать предложения по санкциям в отношении белорусских чиновников

В частности, Александра Лукашенко. В Брюсселе считают, что он нелегитимный президент.

Отметим, что ранее Европейский Союз уже одобрил ограничительные меры в отношении ряда белорусских чиновников, но Лукашенко тогда в этот список не вошел.