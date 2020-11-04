Дональд Трамп значительно сокращает разрыв с Джо Байденом по числу выборщиков

Как утверждает канал Fox News, на данный момент их 204, в то время как у кандидата от Демократической партии 223.

Согласно прогнозам телеканала, действующий президент побеждает в ключевых штатах — Флориде и Техасе, лидирует в Висконсине, Айове, Огайо и увеличил отрыв в Пенсильвании.

Дональд Трамп ранее говорил, что итоги выборов могут быть оглашены уже сегодня утром.

В то же время газета The Guardian, ссылаясь на заявления официальных представителей утверждает, что штаты Висконсин, Мичиган и Пенсильвания не планируют объявлять итоги голосования сразу после закрытия участков.

Оба кандидата в президенты не исключали, что могут оспорить результаты выборов в суде.

Только что стало известно, что Джо Байден выступит с неким заявлением в 8:30 (мск).

Для России важно, чтобы новый президента Соединенных штатов вел адекватную политику с нашей страной. Такое мнение высказал сенатор, бывший посол РФ в США Владимир Лукин. Он также не исключил вероятность того, что проигравший кандидат обязательно обвинит Россию во вмешательстве в выборный процесс.