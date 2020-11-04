Власти Польши отложили введение запрета на аборты после массовых протестов стране

Об этом, со ссылкой на представителя премьер-министра Михаила Дворчика пишет британская газета The Guardian. По его словам, «было бы хорошо уделить время диалогу и поиску нового решения в этой сложной и эмоциональной ситуации».

Ранее Конституционный суд принял решение о запрете абортов по медицинским показаниям. В 95% случаев беременность прерывалась именно по этой причине. Это спровоцировало массовые уличные волнения по вей стране.

Документ должны были опубликовать позавчера, но этого так и не произошло — он не вступил в силу.