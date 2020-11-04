В США подсчет голосов на выборах президента вышел на финишную прямую

В штабах Дональда Трампа и Джо Байдена не теряют надежд на победу.

Из так называемых колеблющихся штатов, от которых зависит итог выборов, Дональд Трамп проигрывает Джо Байдену только Аризону, где хозяин Белого дома победил четыре года назад. И в котором последние 20 лет всегда выигрывали республиканцы. По данным телеканала Fox News, который ведёт подсчёт голосов, Байден здесь лидирует в 8 процентов.

В других ключевых штатах обратная ситуация. Трамп пока опережает кандидата от республиканцев во Флориде, Джорджии, Висконсине. Кроме того, действующий президент обошёл демократа ещё в одном колеблющемся штате — Северной Каролине, где сначала лидировал Байден.

Хозяин Белого дома также впереди ещё в Огайо, судя по всему, он берёт и Айову, где также первоначально лидировал кандидат от Демократической партии. Байден при этом получает больше голосов в Миннесоте и Неваде, где 4 года назад победила кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон. При этом по числу выборщиков впереди Байден, он уже набирает около 220 голосов из необходимых 270. У Трампа менее 150 голосов.

Ранее кандидаты не исключали, что могут оспорить результаты выборов в суде. Власти страны опасаются беспорядков, которые могут начаться сразу после выборов

Позиции действующего президента на выборах оказались значительно сильнее, чем ожидалось. Это говорит о возможных ошибках исследователей — предположил в эфире «Эха Москвы» профессор Чикагского университета Константин Сонин. По его словам, текущая ситуация показывает, что особых причин доверять подобным исследованиям нет.