В Нью-Йорке, как передает агентство РИА Новости, уже призывают Трампа и Пенса уйти

Небольшая группа людей протестует у парка Юнион-сквер, среди них сторонники движения Black Lives Matter. В целом ситуация в центре города спокойная. На улицах наблюдаются усиленные патрули полиции, многие здания огорожены железными заборами – в частности, Trump Tower.

Ранее полиция города пригрозила, что будет арестовывать тех, кто попытается использовать мирные протесты в целях эскалации насилия, погромов или мародерства. «В ближайшие дни дополнительные полицейские силы будут готовы среагировать на любой инцидент»,— предупредил глава управления полиции Нью-Йорка Теренс Монахан.

Власти страны опасаются беспорядков, которые могут начаться после голосования. Вокруг Белого дома возвели двухметровое заграждение. Возле него в ожидании итогов голосования собралась толпа людей. В крупных городах США некоторые магазины обшили витрины фанерой.

