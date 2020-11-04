На выборах в США Дональд Трамп выигрывает голосование в большинстве «колеблющихся штатов»

В частности пока, по оценкам телеканала Fox News, действующий глава Белого дома опережает своего оппонента во Флориде, Северной Каролине, Огайо, Джорджии, Висконсине, Мичигане и Пенсильвании. Представитель Демократической партии пока с небольшим побеждает на голосовании в Аризоне.

Бывший президент США Барак Обама, поддерживающий Байдена, призвал всех американцев прийти на выборы. Он подчеркнул, что явка невероятно важна.

Обама руководил страной в 2008 – 2016 годах. Байден был в те годы вице-президентом.

Надо отметить, что, несмотря на лидерство Трампа в колеблющихся штатах, кандидат от Демократической партии все же набирает больше голосов выборщиков. По оценке Fox News, побеждая в Калифорнии – самом крупном штате по числу выборщиков, — Байден набирает почти 220 голосов из необходимых 270 тогда как действующий президент получает меньше 150 голосов.

