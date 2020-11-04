Запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в Вене

В заявлении, о котором сообщает агентство Рейтер, приводится фотография бородатого мужчины, вооруженного автоматом, пистолетом и мачете. Как утверждается, именно он напал на толпу в центре австрийской столицы 2 ноября. Других доказательств своей причастности к атаке террористы не привели.

Жертвами теракта в Вене стали четыре человека. Кроме того, был застрелен и сам нападавший. В рамках расследования задержали уже полтора десятка человек. При этом австрийское МВД допускало, что террорист действовал один.

