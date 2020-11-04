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07:04, 04 ноября 2020

Соединенные Штаты завершили выход из Парижского соглашения по климату

Сегодня прошел ровно год с тех пор, как Вашингтон официально уведомил ООН о своем желании отказаться от обязательств в рамках соглашения. Дональд Трамп ранее объяснял это решение тем, что США таким образом «избавятся от драконовского финансового и экономического бремени», которое договор, по его выражению, накладывает на страну.
Демократическая партия, между тем, критиковала этот шаг и активно использовала тему климата как часть предвыборной программы своего кандидата Джо Байдена, в частности, прописав в ней обязательство снова вступить в Парижское соглашение.



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