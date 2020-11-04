Выборы в США: Байден пока набирает больше голосов выборщиков, но Трамп побеждает в колеблющихся штатах

Президент Дональд Трамп постепенно побеждает в ранее неопределившихся штатах. Тем не менее, его оппонент пока что набирает больше выборщиков.

Действующий глава Белого дома увеличивает отрыв от своего конкурента во Флориде, Огайо, Пенсильвании, Висконсине и еще нескольких штатах, которые считаются ключевыми в сегодняшних выборах. Пока что, помимо регионов, где люди традиционно голосуют за демократическую партию, Джо Байден побеждает Дональда Трампа только в Миннесоте, Айове и Аризоне. При этом, в некоторых штатах лидеры все ещё периодически меняются местами. Подсчёт голосов не завершился пока нигде.

На текущий момент, по оценкам телеканала Fox News, кандидат от демократов набирает больше выборщиков, чем у республиканца, то есть 133 против 115. Тем не менее, за действующего президента проголосовало больше граждан. По последним данным, за Трампа голоса отдали чуть более 50 процентов избирателей, а за Байдена в районе 48 процентов.

При этом, в течение последних нескольких часов предварительные результаты показывали лидерство кандидата от демократов в нескольких штатах, в которых как правило успехов они не добиваются. Например, в Техасе и Кентукки. Позже «синяя партия» это преимущество теряла.

Предполагается, что за сегодня подсчёт голосов не закончится. В некоторых штатах этот процесс может занять и до двух недель.

Ни Дональд Трамп, ни Джо Байден не будут удобными и выгодными для России. Нам все равно с кем сотрудничать, — считает зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа.

Чепа считает важным, чтобы в США сейчас победил разум.