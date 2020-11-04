Американская пресса пока отдает большинство голосов выборщиков кандидату от Демократической партии

В частности, телеканал Fox News передает, что Джо Байден в ходе президентской гонки получает 129 голосами, тогда как его оппонент – действующий глава Белого дома Дональд Трамп – 109. Похожие прогнозы приводит NBC и CNN.

Что касается последних результатов по штатам, то представитель демократов одерживает победу в Нью-Гэмпшире с 4 голосовыми выборщиков, который традиционно считается «колеблющимся» штатом, хотя в последнее время голосует за соратников Байдена.

Республиканец Дональд Трамп в свою очередь победил на президентских выборах в штате Юта, который традиционно считается «республиканским». Такие прогнозы приводит во вторник телеканал NBC. Юта дает голоса шести из 270 необходимых для победы голосов выборщиков. Кандидат на высший государственный пост от демократов в последний раз побеждал в этом штате в 1964 году. С тех пор штат стабильно поддерживал республиканцев/