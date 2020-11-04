Z Архив новостей новости
5 6 6 1053
06:46, 04 ноября 2020

Американская пресса пока отдает большинство голосов выборщиков кандидату от Демократической партии

В частности, телеканал Fox News передает, что Джо Байден в ходе президентской гонки получает 129 голосами, тогда как его оппонент – действующий глава Белого дома Дональд Трамп – 109. Похожие прогнозы приводит NBC и CNN.
Что касается последних результатов по штатам, то представитель демократов одерживает победу в Нью-Гэмпшире с 4 голосовыми выборщиков, который традиционно считается «колеблющимся» штатом, хотя в последнее время голосует за соратников Байдена.
Республиканец Дональд Трамп в свою очередь победил на президентских выборах в штате Юта, который традиционно считается «республиканским». Такие прогнозы приводит во вторник телеканал NBC. Юта дает голоса шести из 270 необходимых для победы голосов выборщиков. Кандидат на высший государственный пост от демократов в последний раз побеждал в этом штате в 1964 году. С тех пор штат стабильно поддерживал республиканцев/



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае Группа людей вошла в вагон и в ответ на требование кондуктора надеть маски категорически отказались. Вагоновожатый заблокировал двери и вызвал полицию, за что получил в свой адрес потоки оскорблений и угроз…

5 123 6 16555 28.10
8читать ;смотреть
Блоги

Лилия Шевцова политолог

Время жести Возник замкнутый круг: Россия вынудила Запад переходить к силовому сдерживанию, что в свою очередь загоняет Россию еще дальше в западню милитаризма и изоляции…

5 232 6 62143 28.10
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мнение в адрес французских властей я высказал как мусульманин, а не как политик За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь! Но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь!

5 245 6 26866 28.10
Блоги

Илья Варламов блогер

Твоего мнения никто не спрашивал! В России есть очень скверное правило, унаследованное от Совка, – не выделяйся! Его с детского сада вдалбливали в головы нашим родителям. Поколения сменяли поколения, и вот уже нынешним детям вдалбливают…

5 159 6 47448 28.10
Блоги

Джо Байден призывает руководство США остановить продвижение азербайджанских войск в Нагорный Карабах Он также призывает полностью обеспечить соблюдение Раздела 907 и прекратить поставки военной техники в Азербайджан…

5 73 6 10192 28.10
Блоги

Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото Эммануэля Макрона с отпечатком ботинка на лице Спортсмен написал, что французский лидер и его последователи под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства верующих мусульман…

5 206 6 22928 30.10
Блоги

Сергей Марков политолог

Франция может использовать опыт России Россия прошла путь за 20 лет от огромного терроризма к относительному спокойствию…

5 99 6 11755 30.10
Блоги

В Москве у посольства Франции протестующие сожгли фото Макрона Там проходит митинг мусульман, возмущённых публикацией карикатур на исламского пророка во Франции…

5 141 6 18954 30.10
Блоги

+ Пресс-секретарь главы Чечни: «Свобода слова – это не вседозволенность» Пресс-секретарь главы Чечни: «Свобода слова – это не вседозволенность» Они говорят, это всего лишь юмор, сатира и нужно понимающе относиться к шуткам, давайте пошутите над отрезанной головой тогда сейчас…

5 118 6 15964 02.11
Блоги

Карина Орлова журналист

Четыре дня до выборов в США: страна готовится к насильственным протестам Самая очевидная угроза — это атака на избирательные участки, и к этому их тоже публично призвал Дональд Трамп, заявив, что его сторонники должны «пойти на избирательные участки и наблюдать очень внимательно» — за тем, чтобы у него, видимо, не украли голоса…

5 128 6 18283 30.10
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Время Трампа Он стилистически как раз вровень этому времени, потому что по законам литературы у нас сейчас очередная переломная точка, последняя попытка реванша самых тупых, мракобесных и циничных сил…

5 210 6 33897 03.11
Блоги

Алексей Филатов президент Союза «Офицеры Группы «Альфа»»

«Оскорбляют» атеисты, убивают христиан. Так запланировано? Карикатуристы являются атеистами и не скрывают это. Они одинаково иронично относятся к представителям всех без исключения конфессий. Но атаки теперь идут на католиков и православных…

5 39 6 6410 02.11
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

+ Почему Россия — не Белоруссия? Почему Россия — не Белоруссия? В XXI веке судьбы восточных славян разошлись окончательно. Два народа отправились в Европу, а третий в Азию…

5 62 6 10705 29.10
8читать ;смотреть
Блоги

Карина Орлова журналист

Пять дней до выборов: война Lincoln project против Трампа Есть в Республиканской партии представители истеблишмента, которые не приняли Трампа с самого начала и с течением времени заняли еще большую оппозицию. Их называют never trumpers, «Трамп-никогда»...

5 142 6 24875 29.10
Блоги

Геннадий Зюганов: Деструктивные заявления Жириновского заслуживают самого жесткого осуждения КПРФ и фракция нашей партии в Государственной Думе РФ всегда отстаивали принципы взаимоуважительного отношения к ценностям и святыням всех народов России…

5 154 6 27987 02.11
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Вашингтон — ровно четыре года спустя Но только четыре года назад — этого не было, а теперь есть. И это сделал Трамп. Мы вчера днем пошли посмотреть на Белый дом и центр Вашингтона. Зрелище жуткое. Все заколочено как под бомбежками…

5 119 6 21625 03.11

Популярное за неделю

Новости

Театр Ермоловой отменил спектакли с участием Олега Меньшикова Это связано с состоянием здоровья артиста – сообщает пресс-служба театра…

5 1 6 10261
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Пора называть вещи своими именами: либо в стране есть медицина, либо люди на грудах мусора и тряпья лежат на лестницах, умирают, хрипят, а под этими лестницами лежат трупы. Третьего, к сожалению, не дано…

5 89 6 136857 28.10
#слушать 52:10 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3329453
Процессы, предложенные слушателями
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 1 6 2666 01.11
Блоги

Алексей Мельников публицист

Армения брошена и потеряна В Кремле могут заниматься обычным для него самоуспокоением, цепляться за слова и считать, что правда на его стороне. События пойдут своим чередом…

5 118 6 167433 31.10
Блоги

+ Павильон 75 — Ковидный морг на ВДНХ? Павильон 75 — Ковидный морг на ВДНХ? Журналист «Эха Москвы» Алексей Голубев отправился в «красную зону» павильона 75 на ВДНХ. Это временный госпиталь, в котором находятся пациенты с ковидом…

5 123 6 102492 31.10
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8835355
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4690482

Сегодня в эфире