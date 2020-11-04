Дональд Трамп понемногу отыгрывает отставание от Джо Байдена на выборах президента

В одном из ключевых «колеблющихся штатов» действующий глава белого дома, как сообщает телеканал Fox News вышел вперед в Пенсильвании. Долгое время здесь победу отдавали его оппоненту.

Трамп обходит Байдена в Техасе после подсчета 64% бюллетеней с минимальным перевесом: 49,5% против 49,2%.

В Огайо после подсчета 70% бюллетеней Трамп опережает Байдена на 0,5% голосов (49,6% и 49,1%).

Агентство Associated Press уже провозгласило предполагаемых победителей в половине штатов — 25 из 50. Но пока среди них нет ни одного так называемого «колеблющегося» штата, в которых идёт упорная борьба между Трампом и Байденом.

Если Трампу все же удастся вырвать победу в Северной Каролине, Техасе и Огайо (а это возможно, поскольку сейчас подсчитывают голоса тех, кто пришел на участки 3 ноября, а не голосовал досрочно — а среди них большинство республиканцы), то для общей победы ему, скорее всего, необходимо будет победить или в Пенсильвании, или в Мичигане.