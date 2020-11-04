Националисты сегодня намерены, несмотря на запрет столичных властей, провести акцию под названием «Русский марш»

Участники марша собираются потребовать отставки президента Путина и освобождения политических заключённых, осуждённых по 282-й статье. Об этом объявили устроители мероприятия в соцсетях. Они утверждают, что за годы правления Путина умерли более шести миллионов русских. Их жизни имеют значение, говорят организаторы так называемого «русского марша» и хотят объявить об этом на своей акции. На ней также вспомнят одного из лидеров националистов Максима Марцинкевича, известного как Тесак. Устроители шествия считают, что он был убит силовиками, а не покончил с собой в СИЗО. Националисты потребуют провести открытое расследование смерти Тесака. Шествие планируют провести от станции метро «Цветной бульвар» к приемной ФСИН на Садовой-Сухаревской улице. Мероприятие намечено на два часа дня. Напомним, ранее столичные власти отказались согласовать акцию националистов Русский марш в районе Люблино и по другим маршрутам, включая бульварное кольцо. В мэрии объяснили это ограничениями, введёнными из-за коронавируса.



В предыдущие годы так называемые «русские марши» были отмечены скандальными выходками его участников. Некоторые из них вскидывали руку в приветствии, похожем на нацистское.