Массовое вакцинирование от коронавируса, выяснило издание The Bell, вряд ли начнется в обозначенные сроки — пока ни один производитель вакцины не готов обеспечить поставки в необходимом объеме.

Вакцинировать собираются десятки миллионов человек, а это требует беспрецедентного объема производства препарата. Но собеседники издания отмечают, что до конца года можно рассчитывать только на сотни тысяч вакцин, даже не миллион. Основная проблема – в масштабировании производства. Пока никому не удается добиться стабилизации вакцины, отладить процесс на реакторах большого объема, признается представитель одного из производителей и подтверждают другие собеседники The Bell. Они отмечают, что запуски биореакторов проходят в целом неудачно. Кроме того, серии вакцин часто не проходят контроль качества в Институте им. Гамалеи, разработавшем вакцину. Эксперты поясняют, что такое производство требует калибровки, и обычно на наладку уходит год, а тут все пытаются уложиться за недели. По словам одного из собеседников издания, научные группы работают над запуском «буквально круглосуточно» и нервно реагируют на поступающие сообщения о скором массовом производстве вакцины.

В лаборатории «Вектор» накануне сообщили, что массовая вакцинация их препаратом может начаться в 2021 году. Власти обещали, что поставки отладят зимой