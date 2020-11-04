Президент Дональд Трамп по предварительным оценкам потерял несколько штатов, которые поддержали его на прошлых выборах

Большая часть голосов при этом еще не посчитана.

Карты Соединённых Штатов, которые показывают американские телеканалы и аналитические агентства, постепенно, начиная с восточного побережья, закрашиваются синим, отображая лидерство демократов, или красным, которым принято отображать республиканские регионы. В большинстве случаев, кандидаты забирают те штаты, которые голосуют за их партии традиционно. Например, Дональд Трамп уверенно побеждает в Индиане и Южной Каролине, а Джо Байден – в Нью-Йорке и Мичигане.

При этом, предварительные результаты показали, что позиции действующего президента в некоторых местах ослабли по сравнению с прошлым годом. Например, Трамп какое-то время проигрывал в Огайо и Канзасе. Также он потерял лидерство в Северной Каролине.

Во время подсчёта периодически появляются и своего рода сенсационные эпизоды. Так, долгое время кандидат от демократов лидировал в Техасе, который поддерживает республиканцев уже много лет. Однако, сейчас действующий глава Белого дома вырвался там вперёд.

Ранее телеканал CNN призывал людей не делать поспешных выводов, основываясь на предварительных подсчётах. Там отметили, что ситуация почти в каждом отдельном штате может кардинально поменяться.

По предварительным прогнозам на текущий момент кандидат от демократов Джо Байден набирает больше голосов выборщиков, чем действующий президент. В начале прошлого выборного дня Дональд Трамп проигрывал ровно таким же образом – говорил в эфире «Эха Москвы» американский публицист Дмитрий Клейн. Дмитрий Клейн отметил, что эта недостоверность прогнозов создаёт дополнительную нервозность в американском обществе.

Нынешняя президентская кампания в США отметилась рядом скандалов и беспрецедентных ситуаций. Повлияла на нее, в частности, и эпидемия коронавируса. На протяжении всей кампании Дональд Трамп и Джо Байден обменивались не самыми лестными эпитетами в адрес друг друга. Апогея это достигло в ходе первых очных дебатов в начале октября. Незадолго до них, к примеру, штаб действующего президента США утверждал, что Байден страдает деменцией. В ходе дебатов, по подсчетам американского канала CBS, Трамп 73 раза перебил Байдена. Кандидат от демократов в ответ на это называл Трампа «клоуном», «лжецом» и «худшим президентом в истории США», а также предлагал ему «заткнуться».

Вторые дебаты между оппонентами прошли в более спокойном ключе. Однако впервые в истории они же были и последними. Один из раундов дебатов был отменен из-за того, что Трамп заболел коронавирусом. От виртуального разговора же он отказался.

Одновременно американский лидер не раз поднимал тему возможных связей Джо Байдена с украинскими бизнесменами через сына бывшего вице-президента Хантера. Переписку опубликовала поддерживающая республиканцев газета New York Post. Штаб Байдена отрицает эти сведения, а крупнейшие соцсети заблокировали распространение публикации, полагая, что она недостаточно достоверна. Между тем сам Байден заявлял о новом вмешательстве в выборы со стороны России и пообещал, что Москва за это «поплатится». Подавляющее большинство опросов ранее отдавало предпочтение в качестве победителя выборов Джо Байдену.

На всеобщих выборах в США во вторник выбирают президента и вице-президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представителей местных органов власти. Для победы кандидату нужно заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков из 538. Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января 2021 года