Сегодня также выбирают треть членов Сената

По прогнозам Fox News обе партии выиграли уже по 5 мест. Сенаторы в США избираются на шесть лет, каждые два года переизбирается треть, 33 кресла, сейчас — 35, (добавились специальные выборы в двух штатах). Шесть лет назад, когда избирались эти сенаторы, — на исходе президентства Барака Обамы, — был удачный цикл для республиканцев. Как результат, сейчас им предстоит попытаться отстоять больше кресел, чем демократам — 23 против 12-и. Сейчас Сенат — под контролем республиканцев, нижняя, Палата представителей — под контролем демократов. По оценкам, в результате нынешних выборов Конгресс может полностью перейти под контроль демократов (и Белый дом, если прогнозы на президентскую гонку довольно точны).

Демократы по итогам всеобщих выборов в Соединенных Штатах ожидаемо сохраняют контроль над Палатой представителей Конгресса США, прогнозирует Fox News. По данным телеканала, демократическое большинство в нижней палате Конгресса может быть расширено по меньшей мере на 5 мест. На данный момент демократы занимают там 232 места, 198 мест — за республиканцами, одно — у члена Либертарианской партии, еще четыре остаются вакантными. Эксперты в преддверии всеобщих выборов не ожидали кардинальных перемен в составе нижней палаты Конгресса США.